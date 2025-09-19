AKP'de istifa rüzgarı: İki günde 5 istifa!

AKP'de istifa rüzgarı: İki günde 5 istifa!
Yayınlanma:
AKP'de istifalar art arda geliyor. AKP Muğla ve Elazığ'da il başkanları dün yaptıkları açıklama ile görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bugün AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan da istifa etti. Kablan'ın istifasına yönelik tartışmalar sürerken AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir de görevinden istifa etti.

AKP'nin Muğla ve Elazığ il başkanlarının dün görevlerinden ayrıldıklarını açıklamasının ardından, bugün AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan'dan da bir istifa açıklaması geldi. Kablan'ın istifasının yankıları sürerken AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AKP'de iki günde yaşanan istifaların siyaset kulislerindeki yankıları sürerken, AKP Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir de partideki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında,

"Değerli yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim; bugüne kadar büyük bir onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden, kendi iradem ve Genel Merkezimizin bilgisi doğrultusunda ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu görevi üstlendiğim ilk günden itibaren, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partimizin vizyonu doğrultusunda milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim.

Görev sürem boyunca teşkilatlarımızla birlikte omuz omuza yürüdük. İlçelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların sorunlarını dinledik, çözüm üretmek için gayret ettik. Attığımız her adımda milletimizin bize yüklediği ağır sorumluluğun farkında olduk ve bu bilinçle hareket ettik. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bu bir veda değildir. AK Parti ailesinin bir ferdi olarak, bundan sonra da partimin ve davamın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır; inanıyorum ki benden sonra bu görevi devralacak kardeşlerim aynı azim, gayret ve kararlılıkla yolumuza devam edeceklerdir.

Bu süreçte omuz omuza yol yürüdüğüm teşkilatımızın her bir mensubuna gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca görevde bulunduğum süre boyunca bizlere sabır, muhabbet ve destek gösteren değerli Niğdeli hemşerilerime de kalpten şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri milletimize, davamıza ve liderimize karşı mahcup etmesin. Hakkınızı helal edin, sağlıcakla kalın" ifadeleri yer aldı.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan da, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu. AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ile AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da, dün görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Son dakika | Uyuşturucu skandalıyla gündeme gelmişti: AKP'li il başkanı istifa ettiSon dakika | Uyuşturucu skandalıyla gündeme gelmişti: AKP'li il başkanı istifa etti

Son dakika | AKP'de art arda istifa: Muğla İl Başkanı da istifa ettiSon dakika | AKP'de art arda istifa: Muğla İl Başkanı da istifa etti

AKP teşkilatı domino taşı gibi devriliyor! İki günde üç istifaAKP teşkilatı domino taşı gibi devriliyor! İki günde üç istifa

OĞLU UYUŞTURUCU KULLANDIĞI GÖRÜNTÜLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ!

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortaya çıkmıştı. Şerafettin Yıldırım, görüntülerin şantaj amacıyla servis edildiğini ve oğlunun tefecilerin tuzağına düştüğünü ifade etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Siyaset
Zehir saçan santralı şikayet edip mühürletmişti: Bayıltana kadar dövdüler
Zehir saçan santralı şikayet edip mühürletmişti: Bayıltana kadar dövdüler
Esenyurt kayyumundan AKP'nin 'bayrak tutanına' milyonluk ihale!
Esenyurt kayyumundan AKP'nin 'bayrak tutanına' milyonluk ihale!
Son Dakika | CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal talebi reddedildi
Son Dakika | CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal talebi reddedildi