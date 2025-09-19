AKP'de istifa rüzgarı: İki günde 5 istifa!

AKP'nin Muğla ve Elazığ il başkanlarının dün görevlerinden ayrıldıklarını açıklamasının ardından, bugün AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan'dan da bir istifa açıklaması geldi. Kablan'ın istifasının yankıları sürerken AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AKP'de iki günde yaşanan istifaların siyaset kulislerindeki yankıları sürerken, AKP Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir de partideki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında,

"Değerli yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim; bugüne kadar büyük bir onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden, kendi iradem ve Genel Merkezimizin bilgisi doğrultusunda ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu görevi üstlendiğim ilk günden itibaren, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partimizin vizyonu doğrultusunda milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim.

Görev sürem boyunca teşkilatlarımızla birlikte omuz omuza yürüdük. İlçelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların sorunlarını dinledik, çözüm üretmek için gayret ettik. Attığımız her adımda milletimizin bize yüklediği ağır sorumluluğun farkında olduk ve bu bilinçle hareket ettik. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bu bir veda değildir. AK Parti ailesinin bir ferdi olarak, bundan sonra da partimin ve davamın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır; inanıyorum ki benden sonra bu görevi devralacak kardeşlerim aynı azim, gayret ve kararlılıkla yolumuza devam edeceklerdir.

Bu süreçte omuz omuza yol yürüdüğüm teşkilatımızın her bir mensubuna gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca görevde bulunduğum süre boyunca bizlere sabır, muhabbet ve destek gösteren değerli Niğdeli hemşerilerime de kalpten şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri milletimize, davamıza ve liderimize karşı mahcup etmesin. Hakkınızı helal edin, sağlıcakla kalın" ifadeleri yer aldı.