Son dakika | Uyuşturucu skandalıyla gündeme gelmişti: AKP'li il başkanı istifa etti

Son dakika haberi... Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullanırken çekilen bir video tartışmalara neden olmuştu. Şerafettin Yıldırım görevinden istifa etti.

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortaya çıkmış, Şerafettin Yıldırım, görüntülerin şantaj amacıyla servis edildiğini ve oğlunun tefecilerin tuzağına düştüğünü iddia etti.

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AKP İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yıldırım, açıklamasında “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile 6 yıldır yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş, emanetimi teslim etmiş bulunuyorum. Konu ile ilgili olarak ifadelerde bulunmak, hasbihal etmek ve siz değerli basın mensuplarımızla helalleşmek üzere tertip edeceğimiz basın toplantımızın yeri ve saati bilahare bildirilecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

