Son dakika | AKP'de art arda istifa: Muğla İl Başkanı da istifa etti

Geçtiğimiz yıl göreve gelen AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Laçin, istifa kararını kendi takdiri olduğunu belirtti. AKP Genel Merkezinin de bilgisi dahilinde olduğunu söyleyen Laçin, konuya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Son dakika | Uyuşturucu skandalıyla gündeme gelmişti: AKP'li il başkanı istifa etti

Laçin'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm AK Parti Muğla İl Başkanlığı görevimden, kendi takdirim ve Genel Merkezimizin bilgisi dâhilinde ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu görevi devraldığım ilk günden itibaren, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partimizin vizyonuna uygun şekilde, Muğla’mıza ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim" denildi.

"AK PARTİ AİLESİNİN BİR NEFERİ OLARAK PARTİMİN EMRİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"