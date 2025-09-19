AKP'li il başkanı istifa etti!

Yayınlanma:
AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, görevinden istifa etti.

AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamasında makamların geçici olduğuna vurgu yapan Kablan, “Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kablan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekillerine, belediye başkanlarına ve teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, “Her zaman AK Parti’nin neferi olmaya devam edeceğim” dedi.

FARUK BÜLENT KABLAN KİMDİR?

1973 yılında Adıyaman’da doğan Kablan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Adıyaman İmam Hatip Lisesi mezunu olan Kablan, ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Üniversite sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTON A.Ş. ve çeşitli özel şirketlerde görev aldı. 2004 yılından itibaren kendisine ait mühendislik şirketini işletmeye başladı.

Kablan, AKP Eminönü İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği (2005-2006 yılları), AKP Adıyaman Belediyesi Meclis Üyesi (2014-2019 yılları), AKP Adıyaman Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanlığı (2014-2019 yılları), AKP Adıyaman Belediye Yörem A.Ş. kurucusu ve Genel Müdürlüğü (2014-2019 yılları) yaptı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

