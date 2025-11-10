AKP yönetiminin korktuğu Bahçeli senaryosu! "Sabahtan akşama sonuçlarını görürsünüz!"

2016 yılından bu yana Cumhur İttifakı çatısı altında yol yürümeye karar veren AKP-MHP ikilisi son dönemde çatırdama iddiaları ile gündemde. Geçen seneden bu yana yürütülen İmralı Süreci kapsamında somut adımların atılması gerektiğini dile getiren MHP'nin taleplerinin ertelenmesi ve KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları hayli zıt bakış açıları ile yaklaşan iki parti arasında ciddi görüş ayrılıklarının olduğu iddia edilenler arasında.

Bu dedikoduların zirveye çıkmasının ardından her iki partinin liderleri de grup toplantılarında iddiaların külliyen gerçek dışı olduğunu ve ittifaka ait olduklarını dile getirdi. Ancak bu açıklamalar söz konusu dedikoduların kesilmesine fırsat vermedi.

"AKP TABANI MHP'NİN TAVRINI ANLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Nefes'ten Nuray Babacan'ın köşe yazısına göre AKP'li seçmenlerde tuhaf bir sessizlik var. Üstelik bu sessizlik hiç olmadığı kadar da üst seviyelerde. Ayıca taban MHP'nin tavrını anlamaya çalışıyor. Konu hakkında AKP'li siyasilerin ise ilginç tespitleri var.

AKP'lilere göre ekonomik nedenlerden dolayı kitle memnun değil ve bu da normal ancak parti tabanındaki heyecan sönümlendi.

"Ekonominin içinde bulunduğu durum nedeniyle seçmen kitlesinin büyük çoğunluğunun memnuniyetsiz olması normal. Sorun bu değil zaten. Geçmişte sorun yaşandığında, parti tabanının kendilerine talepte bulunma, sorunlara çözüm arama, gerekli uyarıları yapma konusundaki heyecanlı tavrını yitirmesinden söz ediliyor."

"UMUTLARINI MI KESTİLER"

AKP'li siyasilerin anlattıklarına göre parti tabanında tuhaf bir sessizlik var. Durum hakkındaki şu tespit ise çok dikkat çekti:

“Kızsalar bile, eleştirseler bile bu bir canlılık göstergesiydi. Şimdi hiçbir konuda görüş belirtmiyorlar. Bu sessizlik, bizden umut kestikleri anlamına mı geliyor…”

TOPLANTILARDA İMAMOĞLU'NUN KONUŞULMASINDAN SIKILMIŞLAR

Babacan'ın aktardıklarına göre AKP'li siyasiler yurt dışındaki toplantılardan sıkıldılar. Bunun da nedeni sürekli bir şekilde gündeme Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediye başkanlarının tutukluluk hali ve yargı bağımsızlığı. Rahat edilen tek toplantı ise NATO.

Yurt içi sınavı kötü olan AKP’lilerin yurt dışı toplantılardaki gözlemleri de kendileri açısından pek iç açıcı değil. AB toplantılarında, AGİK veya Avrupa Komisyonu toplantılarında Türkiye başlığında sürekli yargının bağımsızlığı, antidemokratik uygulamalar, Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarının konuşulmasından sıkılmışlar. Tek rahat ettikleri toplantı alanı NATO. Onun da Türkiye’ye duyulan ihtiyaçtan kaynaklandığını biliyorlar.

"EĞER BAHÇELİ TAVIR DEĞİŞİKLİĞİNE GİDERSE..."

AKP'li siyasilerin en çekindiği nokta ise Devlet Bahçeli. İttifak içerisinde yaşanan gerilimleri sorun olarak değil ortağa uyarı olarak gören parti kurmayları şu noktada ayrı düşüyorlar:

“Eğer Devlet Bahçeli ittifak ortaklığı ile ilgili tavır değişikliğine girerse sabahtan akşama sonuçlarını görürsünüz…”

HIZLI POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİNİN GETİRECEĞİ SORUN

Sadece bir seçim öncesinde HDP (şimdiki adı ile DEM) beraber iş tuttuklarını ifade edip teröristlikle itham edilen CHP'ye rağmen şimdi yürütülen süreçte DEM ile ortaklaşa hareketin taban tarafından kolay bir şekilde hazmedilmediği anlatılanlar arasında.

Partilileri en çok zorlayan konu, ‘hızlı politika değişikliklerinin yaratacağı’ sorun. ‘Dün terörist dediğinle işbirliği, bugün işbirliği yaptığını yarın hain ilan etme’ gibi hızlı davranış değişikliklerinin taban tarafından kolay hazmedilmediği anlatılıyor. Geçen hafta yazdığımız ‘parlamenterlerin İmralı’ya gitmesine’ tabandan gelen tepkiler gibi.

AKP'Lİ KURMAY: SEÇİM YAKLAŞIRKEN...

Babacan'ın yazısının son kısmında AKP'li kurmayın değerlendirmeleri de yer aldı. Kurmaya göre seçim yaklaşırken her adım akıllıca atılmalı. Özellikle seçimi kazandıran - kaybettirenin kararsız seçmenler olduğunun altının çizen AKP'li kurmay, yanlış bir hareketin tüm kararsız seçmenleri kaybetmeye neden olabileceğinin altını çizdi.

AKP'li o kurmayın değerlendirmesi de şu şekilde: