AKP toplantısında 'dayaklı sürpriz'! Yumruklar havada uçuştu, bir kişi silahına davrandı

Yayınlanma:
Bodrum'daki AKP toplantısında İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ile İl Başkan Yardımcısı Miraç Cin arasında gerginlik yaşandı. Toplantı sonrası arbede çıktığı, bir kişinin silah çıkarmaya çalıştığı iddia edildi. Yıldız ve Gençlik Kolları Başkanı Kalaman disiplin soruşturması ve ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

AKP Bodrum İlçe Danışma Kurulu toplantısı cumartesi günü İl Başkanı Haluk Laçin başkanlığında, Deniz Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, İl ve İlçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle temsilcileri katıldı.

"DAYAKLI SÜRPRİZ" İDDASI

Siyasi kulislerde dillendirilen iddialara göre, Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, toplantıdan bir gün önce gece bazı il yöneticilerini arayarak, "Yarın il danışmada İl Başkan Yardımcısı Miraç Cin'e dayaklı bir sürpriz hazırladım" dedi. Yine iddiaya göre, İl Başkanı ve İl Başkan Yardımcıları Danışma Kurulu'nun yapılacağı Deniz Ticaret Odası'nın toplantı salonuna girerken, yanında parti üyesi olmayan bazı şahıslar bulunan Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, İl Başkan Yardımcısı Miraç Cin'e göğsü ile fiziksel temasta bulundu. Miraç Cin ise Yıldız'a "Bu hareketi AK Parti çatısı altında yapman sana yakışmadı, ayıptır" dedikten sonra İl Başkanı Haluk Laçin ve diğer yetkililer araya girerek ortamı yumuşattı.

Toplantı bittikten sonra İl Başkanı ve beraberindeki heyet aşağı inip arabaya doğru giderken, İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ile birlikte geldikleri iddia edilen üç kişi, İl Başkan Yardımcısı Cin'e saldırdı. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birinin boynunda asılı çantasından silah çıkarmaya çalıştığı, İlçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin müdahalesi ile şahsın silah çıkarılmasına engel olunduğu iddialar arasında yer aldı.

İl Başkan Yardımcısı Miraç Cin, arabasına binip olay yerinden ayrıldıktan sonra parti yetkilileri ile bu üç kişi arasında kısa süreli bir arbede yaşandığı öğrenildi. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğulcan Okan Kalaman'ın da üç kişi ile birlikte Miraç Cin'e yönelik saldırının içerisinde bulunduğu ve bir partili tarafından yumruklandığı iddia ediliyor.

YAŞAR YILDIZ VE İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINA İHRAÇ KARARI

İlçe Danışma Kurulu toplantısında yaşanan olay, pazartesi günü yapılan İl Yönetim Kurulu ve İl Yürütme Kurulu toplantısında gündeme geldi. Toplantıda söz alan üyelerin, İl Başkan Yardımcısı Miraç Cin'e yönelik saldırının önceden planlı bir şekilde hazırlanan bir provokasyon olduğunu ve saldırının arkasında İlçe Başkanı Yaşar Yıldız'ın bulunduğunu ifade ettikleri öğrenildi.

Yönetim kurulu, İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ve olaylara fiziki olarak karışan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğulcan Okan Kalaman'ın, kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna oybirliği ile sevk edilmesine karar verdi.

YILDIZ'DAN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan suçlamaların odağındaki isim Yaşar Yıldız'dan iddialarla ilgili bir açıklama geldi. Olayların çarpıtıldığını ve partililer arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığını ifade eden Yıldız, açıklamasında şunları söyledi;

"Gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir itibar suikastıyla karşı karşıyayım. Öncelikle belirtmek isterim ki; söz konusu olay algı yaratma çabasının bir üründür.
Dışarıdan birini getirdiğimiz iddiası da tamamen yalandır. Olayın kamera kayıtları mevcuttur ve kayıtlar incelendiğinde açıkça görülecektir ki İl Başkan Yardımcımız Miraç Cin'e herhangi bir müdahale olmamıştır. Ne şahsımın ne de arkadaşlarımın müdahalesi söz konusudur. Yaşanan, sadece partililer arasında kısa süreli bir itişmeden ibarettir. Ben ise sürecin başından itibaren ortamı yatıştırmaya, arkadaşlarımı sakinleştirmeye gayret ettim. Kamera kayıtları incelendiğinde olayın gerçekliği ortaya çıkmıştır.
AK Parti'mizin tüzüğüne, ilkelerine ve siyasi duruşuna aykırı hiçbir davranışım olmamıştır. Hayatını bu davaya adamış bir teşkilat mensubu olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu kutlu yolda yürümeye devam ediyorum. Davamızın dışında hiçbir odağa biat etmedim, etmeyeceğim.
Kamuoyunu yanıltmak için kasten çarpıtılan ve asılsız bilgilerle hazırlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür yalan ve iftiralarla şahsım yıpratılmak istense de, haklı davamıza olan inancım ve bağlılığım sarsılmayacaktır. İtibar suikastına karşı en yüksek perdeden itiraz ediyor, bu süreçte tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı da ifade ediyorum.
Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına inanmış kadrolarız. Dün olduğu gibi bugün de bu davaya bağlı kalacak, partimizin onurunu ve değerlerini her şart altında savunmaya devam edeceğiz."

