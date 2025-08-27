AKP toplantısında 'dayaklı sürpriz'! Yumruklar havada uçuştu, bir kişi silahına davrandı

AKP Bodrum İlçe Danışma Kurulu toplantısı cumartesi günü İl Başkanı Haluk Laçin başkanlığında, Deniz Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, İl ve İlçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle temsilcileri katıldı.

"DAYAKLI SÜRPRİZ" İDDASI

Siyasi kulislerde dillendirilen iddialara göre, Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, toplantıdan bir gün önce gece bazı il yöneticilerini arayarak, "Yarın il danışmada İl Başkan Yardımcısı Miraç Cin'e dayaklı bir sürpriz hazırladım" dedi. Yine iddiaya göre, İl Başkanı ve İl Başkan Yardımcıları Danışma Kurulu'nun yapılacağı Deniz Ticaret Odası'nın toplantı salonuna girerken, yanında parti üyesi olmayan bazı şahıslar bulunan Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, İl Başkan Yardımcısı Miraç Cin'e göğsü ile fiziksel temasta bulundu. Miraç Cin ise Yıldız'a "Bu hareketi AK Parti çatısı altında yapman sana yakışmadı, ayıptır" dedikten sonra İl Başkanı Haluk Laçin ve diğer yetkililer araya girerek ortamı yumuşattı.

Toplantı bittikten sonra İl Başkanı ve beraberindeki heyet aşağı inip arabaya doğru giderken, İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ile birlikte geldikleri iddia edilen üç kişi, İl Başkan Yardımcısı Cin'e saldırdı. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birinin boynunda asılı çantasından silah çıkarmaya çalıştığı, İlçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin müdahalesi ile şahsın silah çıkarılmasına engel olunduğu iddialar arasında yer aldı.

İl Başkan Yardımcısı Miraç Cin, arabasına binip olay yerinden ayrıldıktan sonra parti yetkilileri ile bu üç kişi arasında kısa süreli bir arbede yaşandığı öğrenildi. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğulcan Okan Kalaman'ın da üç kişi ile birlikte Miraç Cin'e yönelik saldırının içerisinde bulunduğu ve bir partili tarafından yumruklandığı iddia ediliyor.

YAŞAR YILDIZ VE İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINA İHRAÇ KARARI

İlçe Danışma Kurulu toplantısında yaşanan olay, pazartesi günü yapılan İl Yönetim Kurulu ve İl Yürütme Kurulu toplantısında gündeme geldi. Toplantıda söz alan üyelerin, İl Başkan Yardımcısı Miraç Cin'e yönelik saldırının önceden planlı bir şekilde hazırlanan bir provokasyon olduğunu ve saldırının arkasında İlçe Başkanı Yaşar Yıldız'ın bulunduğunu ifade ettikleri öğrenildi.

Yönetim kurulu, İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ve olaylara fiziki olarak karışan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğulcan Okan Kalaman'ın, kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna oybirliği ile sevk edilmesine karar verdi.

YILDIZ'DAN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan suçlamaların odağındaki isim Yaşar Yıldız'dan iddialarla ilgili bir açıklama geldi. Olayların çarpıtıldığını ve partililer arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığını ifade eden Yıldız, açıklamasında şunları söyledi;