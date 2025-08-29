AKP kurmayları erken seçimin kilit ismini açıkladı: Sandık için tarihi verdi

Muhalefet sandığa gitmek için bastırmaya devam ederken ekonominin gidişatını işaret eden AKP kurmayları erken seçimin kilit ismini açıkladı. Maaş dengelerinin alt üst olduğunu ve ekonomini kötü gidişatını itiraf eden AKP'li isimler sandık için tarihi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın hem fikir olduğu sıkı para politikası, giderek ağırlaşan ekonomik şartlar karşısında beklenen sonucu vermedi. Muhalefet siyasi gündem ile artan hayat pahalılığı üzerinden erken seçim baskısını artırınca iktidar tarafından çatlak sesler yine artmaya başladı.

Son olarak memur ve memur emeklilerine yapılan sefalet zammı, kötü yönetilen ekonomiyi iktidar partisinin içinde tartışmaya açtı. Milyonlarca emeklinin maaş farklarının daralması ve açlık sınırının altında kalması da eklenince AKP kulislerinde erken seçim ve ekonomideki kötü gidişat konuşulmaya başlandı.

AKP KURMAYLARI ERKEN SEÇİMİN KİLİT İSMİNİ AÇIKLADI

AKP kulislerinde konuşulanları aktaran Nefes yazarı Nuray Babacan, tartışmalara neden olan memur zammının parti içinde de huzursuzluk tarattığını yazdı. AKP kurmaylarının “Bu konu, hakem heyetine gitmeden daha rahat çözülebilirdi. Sektörel bazda yapılacak küçük düzenlemelerle sonuç alınabilirdi” dediğini aktaran Babacan, maaş zamları ve ekonomi yönetiminin uygulamalarının ikililik yarattığını ifade etti.

Babacan'ın aktardığına göre; toptancı bakış açısı yüzünden kimseyi memnun edemediklerini düşünen AKP'li isimler, süreç komisyonu toplantıları sürerken zaten sıkıntılı olan toplumsal barışın zedelendiğini ve iktidarın oy deposu olarak gördüğü emeklileri kaybettiklerini düşünüyor. O isimler, maaşlara ilişkin çözümün sektörel ayrım yapıldıktan sonra zam oranlarının Bakan Şimşek tarafından belirlenmesi gerektiğini konuşuyor.

Emekli maaşlarındaki farkın kapanmasına ve dengenin ortadan kalkmasına neden olduklarını ifade eden kurmaylar "Düşük emekli maaşlarını düzeltiyoruz diyerek, 4 bin iş günü olanlar 2 bin iş günü olanı birbirine yaklaştırdık. Bu süreç de kötü yönetiliyor" derken emekli tarafındaki oy kaybını açıkladı.

Babacan'a göre; AKP içinde, Şimşek’in iyi niyetli ve samimi olduğu çoğunluk tarafından kabul edilse de kendisinin kolunun uzanmadığı alanlar ve sektörler olduğunu söyleyenler var. Çoğunluk, seçime gitmek için kötü giden ekonominin toparlanması gerektiğini ifade ederken çözümün de yine Mehmet Şimşek'te olduğunu söylüyor.

SANDIK İÇİN TARİHİ VERDİ

İktidar tarafından erken seçim için geçtiğimiz yıldan bu yana farklı tarihler ortaya atılırken Babacan'ın yazısında yer alan ifadelere göre; sandığın yolunun ekonomiden geçtiğini düşünen AKP'li kurmaylar şunları söyledi:

“Döviz bozdurup, Türk lirasına geçenlerin sayısı arttı. Kısa süre sonra bu kaynaklar, yatırıma yönelecek. Beklenti, yıl sonunda faizin yüzde 30-35, enflasyonunun yüzde 29 olması. 2026 yılının ikinci yarısında faizin yüzde 15’e, 2027’de yüzde 10 düşürülmesi planlanıyor. Bu plan saptamadan sürdürülürse, olumlu göstergeleri vatandaş da hissedecek. O zaman erken seçimi 2027’de konuşacağız…”

“Adamı üç ay rahat bırakmadılar. Sürekli müdahale, sürekli talep. Ekonomi programını sürekli delme çabaları var. 1,5 yılda beklentiler gerçekleşmedi. ‘Sana 6 ay daha süre veriyorum. Hiçbir müdahale olmayacak bildiğini yap. Sonra konuşalım’ denmeli. Adamı rahat bırakmadılar…” sözleri de yine bir AKP’liye ait…"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

