AKP iktidarında intihar oranları tavan yaptı! Korkunç tablo TÜİK verilerinde ortaya çıktı

Türkiye’de ekonomik ve sosyal sorunların tırmanmasıyla birlikte özellikle genç intihar vakaları artış gösterdi. AKP iktidarında intihar oranları tavan yaparak tırmanışa geçti. Daha çok gençlerin intihar eğiliminde olduğu algısı olsa da, yapılan araştırma sonucunda nüfusun geneli için intihar vakalarının hızla artma eğiliminde olduğu ortaya kondu.

Ünlü iş adamı ekonomik krizden çıkamadı: Mektup bırakıp intihar etti

2002 YILINDAN 2024’E DEK: İNTİHAR VAKALARI TIRMANDI!

Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü, Türkiye’deki intiharların yıllara göre grafiğini ve nüfusa oranını ortaya koyarken Enstitü tarafından oluşturulan grafikte Türkiye'de 2002-2024 yılları arasında intihar vakalarının seyri hem mutlak sayı hem de nüfusa oran açısından gözler önüne serildi.

Mavi sütunların intihar eden kişi sayısını, kırmızı çizgilerin ise her 100 bin kişide intihar oranını temsil ettiği belirtildi.

ORAN 5,2’YE YÜKSELDİ!

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün verilerine göre, Türkiye'de 2002 yılında 2 bin 301 kişi intihar ederken bu sayı yıllar içinde kademeli olarak arttı ve 2024 yılında 4 bin 460'a ulaştı. Nüfusa oran açısından bakıldığında ise 2002 yılında her 100 bin kişide 3,5 olan intihar oranı, 2024 yılına gelindiğinde ise 5,2'ye yükseldi.