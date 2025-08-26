AKP erken seçime mi hazırlanıyor? CHP'li vekil kritik detayları yakaladı

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılının yedi ayında gerçekleştirdiği olağanüstü borçlanma verilerini TBMM Başkanlığına soru önergesi vererek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlamasını istedi. Kış, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hazine, reel faizlerin yüzde 40'lara dayandığı bir dönemde nakit ihtiyacının çok üzerinde borçlanıyor. 622 milyar liralık fazla borçlanma kimin için, ne için yapılıyor? Halktan neyi saklıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"YA CİDDİ BİR KRİZ YA DA BÜYÜK BİR SEÇİM EKONOMİSİ"

Kış'ın aktardığı verilere göre, Ocak-Nisan döneminde Hazine'nin kasa ve banka varlıkları 300 milyar TL azaldı. Mayıs-Temmuz arasındaki fazla borçlanmalarla bu varlıklar yeniden 321 milyar TL artırıldı. CHP'li Kış, "Yıllık yüzde 40'a dayanan faiz yüküne rağmen 622 milyar TL'lik fazla borçlanma yapılması, ya ciddi bir kriz beklediklerini ya da büyük bir seçim ekonomisi hazırlığı içinde olduklarını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kış, Hazine'nin mayıs ayında 478,2 milyar TL, Temmuz'da 329 milyar TL fazla borçlandığını, Haziran'da ise nakit açığına göre 195 milyar TL eksik borçlandığını hatırlattı. Bu tabloya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu tablo, sıradan bir nakit yönetiminin değil, çok daha büyük bir hazırlığın göstergesidir" dedi.

"İKİ DURUMDA DA BU BEDELİ HALK ÖDEYECEK"

Hazine'nin bu borçlanma politikalarının topluma etkisine de değinen Kış, "Hazine, vatandaşın alın terini, emeğini, geleceğini ipotek altına alıyor. Reel faizin yüzde 40'lara dayandığı bir dönemde bu kadar pahalı borçlanmanın tek bir açıklaması var: Ya kriz kapıda ya da iktidar seçim rüşveti hazırlığında. İki durumda da bu bedeli halk ödeyecek" dedi.

Kış ayrıca, bütçe açığı ve nakit açığı rakamlarına dikkat çekerek "Bütçe açığı 1 trilyon, nakit açığı 1,4 trilyon lira. Buna rağmen Hazine 622 milyar TL fazladan borçlanıyor ve bu parayı kasada tutuyor. Bu, normal bir nakit yönetimi değil; kara senaryolar masada. Halkın sırtına yüklenecek yeni bir borç fırtınasının ayak seslerini duyuyoruz. Vatandaşın bilmediği, ama iktidarın hazırlık yaptığı bir senaryo var. Bu sessizliğin arkasında kara bir tablo yatıyor" dedi.

CHP'li Gülcan Kış, TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten şu sorulara yanıt istedi: