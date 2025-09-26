Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!

Batman’da Dicle Nehri kıyısında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin izlerini taşıyan Hasankeyf, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Havası ve doğasının güzelliği kadar ucuzluğu da hayran bırakıyor: Türklerin yeni gözdesi ziyaretçilerini bekliyor

12 bin yıllık geçmişe dayanan tarihi ilçeyi, ocak ayından bu yana yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 2025 yılı turizm hedefinin aşıldığını ifade ederek, “12 bin yıllık kadim tarihe sahip Hasankeyf yukarı Mezopotamya'da bulunan kadim bir şehir. 2025 yılında bizler 250 bin gibi yerli ve yabancı turist hedefiyle yola başladık. Çok şükür ki Eylül ayının artık son günlerine geldiğimizde 500 bin yerli ve yabancı turisti bizler Hasankeyf’imizde ağırlamış olduk. Bizler bu hedefi nasıl yakaladık? 250 dönümlük alan üzerine kurulu olan müzemiz bizim için en büyük dinamiğimiz. Müzemiz yaklaşık olarak 4 bine yakın eseri içerisinde barındıran paleolitik çağdan günümüze kadar gelen, bal mumu heykelleriyle süslenmiş olan müzemiz bu yıl Eylül ayının sonu itibariyle 40 bine yakın misafiri ağırlamış oldu” dedi.

