Akdeniz'de deprem!
Yayınlanma:
AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, saat 11.44'te merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak ölçüldü.
