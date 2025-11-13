Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Akdeniz'de saat 12.27'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 23.39 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Son Dakika | Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem! Mersin'de hissedildi

KANDİLLİ DE 4.5 DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Depremin saati 12:27 olarak açıklanırken derinliği 18.6 km olarak kaydedildi.

DÜN AKDENİZ ART ARDA SALLANMIŞTI

Akdeniz'de aynı bölgede dün art arda beş deprem oldu.

Saat 12.31'de meydana gelen deprem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Antalya ve Adana'da da hissedildi.

Bu depremden beş dakika sonra saat 12.36'da aynı bölgede 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde, saat 12.59'da ise 4,2 büyüklüğünde dördüncü deprem gerçekleşti. Saat 16.24'te de 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.