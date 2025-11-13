Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem!
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Akdeniz'de saat 12.27'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 23.39 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-13
Saat:12:27:23 TSİ
Enlem:34.70028 N
Boylam:32.41083 E
Derinlik:23.89 km
Detay:https://t.co/GXbr5fT7Qy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son Dakika | Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem! Mersin'de hissedildi
KANDİLLİ DE 4.5 DEDİ
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Depremin saati 12:27 olarak açıklanırken derinliği 18.6 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 13, 2025
KIBRIS RUM KESIMI https://t.co/7huzqLiY2f
13.11.2025, 12:27:25 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 18.6 km#Kandilli
DÜN AKDENİZ ART ARDA SALLANMIŞTI
Akdeniz'de aynı bölgede dün art arda beş deprem oldu.
Saat 12.31'de meydana gelen deprem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Antalya ve Adana'da da hissedildi.
Bu depremden beş dakika sonra saat 12.36'da aynı bölgede 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde, saat 12.59'da ise 4,2 büyüklüğünde dördüncü deprem gerçekleşti. Saat 16.24'te de 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.