Akaryakıt istasyonunda kavga: Bıçak ve yumruklar konuştu!

Akaryakıt istasyonunda kavga: Bıçak ve yumruklar konuştu!
Yayınlanma:
Düzce’de bir akaryakıt istasyonunda çıkan yumruklu ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Aydınpınar yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup, istasyonda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü.

akaryakit-1.jpg

Kavgaya karışanlardan biri istasyonun market kısmına kaçarken, burada da darbedildi. İstasyon görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

akaryakit-2.jpg

Kavgada 4 kişi, bıçak ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavga, istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

akaryakit-3.jpg

akaryakit-4.jpg

Kaynak:DHA

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
9 yaşındaki çocuğu güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Esnafın yumruğunu yedi, cami bahçesinde yakalandı
9 yaşındaki çocuğu güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Esnafın yumruğunu yedi, cami bahçesinde yakalandı
İmamoğlu “lider bir kadın profili” diyerek anlattı! Fatoş Pınar Türker 161 gündür cezaevinde
İmamoğlu “lider bir kadın profili” diyerek anlattı! Fatoş Pınar Türker 161 gündür cezaevinde
Tekirdağ'da gölette su seviyesi düştü: Yüzlerce balık telef oldu
Tekirdağ'da gölette su seviyesi düştü: Yüzlerce balık telef oldu