Emrah Gülsunar adli kontrolle serbest

Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına tepki gösterdikten sonra gözaltına alınan akademisyen Emrah Gülsunar serbest bırakıldı.

CHP BİNASINA POLİS ABLUKASINA TEPKİ GÖSTERENLERE GÖZALTI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ni CHP İstanbul İl Yönetimini görevden alarak, yerine Gürsel Tekin'i kayyum olarak atadı.

Mahkemenin kararını protesto eden yurttaşlar Sarıyer'deki bina önünde nöbete başlayarak kayyumu içeriye almama kararı aldı.

Nöbet başlayınca İstanbul Eminyet Müdrülüğü'ne bağlı polis ekipleri pazar akşamı binayı abluka altına aldı.

ABLUKAYA TEPKİSİ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sosyal medyada aralarında akademisyenlerin de bulunduğu çok sayıda kişi ablukaya tepki gösteren paylaşımlar yaptı.

Ablukanın ertesi günü Emniyet Genel Müdürlüğü olaya dair paylaşımlarda bulunan kişilerin tespit edilerek gözaltına alındığı duyurdu.

EMRAH GÜLSUNAR ADLİ KONTROLLE SERBEST

Pazartesi günü gözaltına alınanlar arasında bulunan akdemisyen Emrah Gülsunar, bugün adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan CHP, kayyuma karşı Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Bahçelievler'deki İlçe Binası'na taşıdı.

