Emrah Gülsunar adli kontrolle serbest

Emrah Gülsunar adli kontrolle serbest
Yayınlanma:
Akademisyen Emrah Gülsunar, adli kontrolle serbest bırakıldı. Gülsunar, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ablukaya alınmasına tepki gösterdiği paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına tepki gösterdikten sonra gözaltına alınan akademisyen Emrah Gülsunar serbest bırakıldı.

CHP BİNASINA POLİS ABLUKASINA TEPKİ GÖSTERENLERE GÖZALTI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ni CHP İstanbul İl Yönetimini görevden alarak, yerine Gürsel Tekin'i kayyum olarak atadı.

Mahkemenin kararını protesto eden yurttaşlar Sarıyer'deki bina önünde nöbete başlayarak kayyumu içeriye almama kararı aldı.

Nöbet başlayınca İstanbul Eminyet Müdrülüğü'ne bağlı polis ekipleri pazar akşamı binayı abluka altına aldı.

gursel-tekin-001.jpg

ABLUKAYA TEPKİSİ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sosyal medyada aralarında akademisyenlerin de bulunduğu çok sayıda kişi ablukaya tepki gösteren paylaşımlar yaptı.

Ablukanın ertesi günü Emniyet Genel Müdürlüğü olaya dair paylaşımlarda bulunan kişilerin tespit edilerek gözaltına alındığı duyurdu.

df.jpg

EMRAH GÜLSUNAR ADLİ KONTROLLE SERBEST

Pazartesi günü gözaltına alınanlar arasında bulunan akdemisyen Emrah Gülsunar, bugün adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan CHP, kayyuma karşı Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Bahçelievler'deki İlçe Binası'na taşıdı.

Son Dakika | İstanbul'da kayyuma tepki gösterenlere tutuklamaSon Dakika | İstanbul'da kayyuma tepki gösterenlere tutuklama

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Serinleten günler çabuk bitti: Meteoroloji tarih verip uyardı, sokağa çıkan yanacak!
Serinleten günler çabuk bitti: Meteoroloji tarih verip uyardı, sokağa çıkan yanacak!
Osmaniye'de orman yangını!
Osmaniye'de orman yangını!
Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi şok etti
Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi şok etti