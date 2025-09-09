Son Dakika | İstanbul'da kayyuma tepki gösterenlere tutuklama

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdiği gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 9 kişiden 3'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

CHP İSTANBUL'A POLİS ABLUKASI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden alarak yerlerine Gürsel Tekin önderiliğindeki kayyumu atadı.

Kayyum kararına tepki gösteren partililer ve yurttaşlar Tekin'in binaya gideceği pazartesi günün öncesinde bina önünde nöbet tuttu.

Nöbet sırasında İstanbul Valiliği'nin kararıyla binanın bulunduğu Sarıyer de dahil 6 ilçede her türlü eylemler 10 Eylül Çarşamba gününe kadar yasaklandı.

Yasağın ardından bina çevresi çok sayıda polis ekibi tarafından abluka altına alındı. Abluka sırasında polis ekiplerinin partililer ve yurttaşlara sert müdahale ettiği görüldü.

KAYYUMA TEPKİ PAYLAŞIMLARINA GÖZALTI

Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken pazartesi günü Emniyet Genel Müdrülüğü, olayla ilgili paylaşımlarda bulunan 14 kişinin tespit edilip gözaltına alındığını açıkladı.

Bugün adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9'u savclık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan 9 kişiden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi ise tutuklandı.