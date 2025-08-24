Ailece ticaretini yapıyorlarmış

Ailece ticaretini yapıyorlarmış
Yayınlanma:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 bin 126 kök Hint keneviri ile 25 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda bir çift ve oğulları gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz’in Karaçam Mahallesi’nde yaşayan Alptekin Ö.’nün (56) piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22 Ağustos’ta şüphelinin evinde ve serasında arama yapıldı.

AİLE BOYU UYUŞTURUCU TİCARETİ

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 5 bin 126 kök Hint keneviri, 25 kilogram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliği bulunan obje, 1 adet G3 mermisi, 2 cep telefonu, 122 av fişeği kapsülü ve 1,5 kilogram barut ele geçirildi. Alptekin Ö., eşi Adile Ö. (52) ve çocukları Batuhan Ö. (33) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da peş peşe 5, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Dünya siyasi tarihinin şerefine...
Dünya siyasi tarihinin şerefine...