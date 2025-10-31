Aile içi tartışma faciaya döndü: Amca ve yengesini öldürüp 3 kişiyi yaraladı!

Yayınlanma:
Siirt’in Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi’nde gece saatlerinde çıkan aile içi tartışma facia ile sonuçlandı. O.A. isimli kişi, tabancayla ateş açarak amcası Ö.A. ve yengesi M.A.'yı olay yerinde öldürdü, annesiyle diğer amcası ve yengesini de yaraladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi'nde gece saatlerinde aile içinde çıkan tartışma, iki kişinin ölümü ve üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Gece saat 03.00 sıralarında başlayan ve kısa sürede büyüyen kavgada, O.A. yanındaki tabancayla ailesine ateş etti. Saldırıda, O.A.'nın amcası Ö.A. ve yengesi M.A. maalesef olay yerinde hayatlarını kaybetti. O.A.'nın annesi M.A. ağır yaralanırken, diğer amcası F.A. ve yengesi N.A. da çeşitli yerlerinden yaralandı.

siirt.jpg

ANNENİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre, yaralılardan annesi M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli O.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

