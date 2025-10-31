80 yaşındaki adam 12 metrelik kuyuya düştü

80 yaşındaki adam 12 metrelik kuyuya düştü
Yayınlanma:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 80 yaşındaki Halil Tüysüz, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 80 yaşındaki Halil Tüysüz, dün öğle saatlerinde dengesini kaybedip, yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

12-metrelik-kuyudan-itfaiyenin-mudahales-991759-294266.jpg

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli önlemleri alarak halat ve merdivenle kuyuya indi. Kuyu içinde yapılan ilk tespitlerde, Tüysüz'ün vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.

12-metrelik-kuyudan-itfaiyenin-mudahales-991756-294266.jpg

SAĞLIK DURUMU İYİ

İtfaiye ekipleri, ilk müdahaleyi kuyuda yaparak Tüysüz'ün kırık kemiklerine atel taktı. 30 dakikalık çalışmadan sonra Tüysüz, kuyudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

12-metrelik-kuyudan-itfaiyenin-mudahales-991760-294266-1.jpg

Tedaviye alınan Tüysüz'ün durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

