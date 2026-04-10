Ahsen Eroğlu ifade vermek için İstanbul'a geldi

Yayınlanma:
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Ahsen Eroğlu, savcılıkta ifade vermek için Kartal Adliyesi'ne geldi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11 kişi gözaltına alınırken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu’nun şehir dışında olduğu öğrenilmişti.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, tiyatro turnesi nedeniyle şehir dışında bulunan ünlü oyuncu bugün İstanbul'a gelerek savcılıkta ifade vermek için Kartal Adliyesi'ne gitti.

ahsen-eroglu.jpg

Uyuşturucu soruşturması! 11 ünlü isme yurt dışına çıkış yasağıUyuşturucu soruşturması! 11 ünlü isme yurt dışına çıkış yasağı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında dün sabah Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş, Enes Güler, Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Ender Eroğlu (Norm Ender) gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan 11 isim daha sonra yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışında olduğu öğrenilen Somer Sivrioğlu ve şehir dışında olduğu öğrenilen Ahsen Eroğlu ile Sinem Ünsal ise kısa sürede İstanbul'a gelerek ifade vereceklerini belirtmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı