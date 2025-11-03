Ahmet Özer kararına CHP'den ilk tepki

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında savcılık, Özer'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Karara tepki gösteren CHP'li Murat Emir, "Ahmet Özer için kent uzlaşısı dosyasından 15 yıl istenmesi barış değil çelişkidir" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında daha önce tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında hakim karşısına çıktı. Silivri'de görülen duruşmada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, mütalaasında Başkan Özer'in Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2 maddesi ile Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 5/1 maddesi uyarınca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ EMİR'DEN TEPKİ

Savcılığın bu talebine CHP cephesinden sert bir tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu durumun ülkedeki genel siyasi iklimle çeliştiğini belirtti.

Emir açıklamasında bu ifadeleri kullandı:

"Meclis’te 'toplumsal barış' denilirken, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer için kent uzlaşısı dosyasından 15 yıl istenmesi barış değil çelişkidir. Bu tablo Erdoğan’dan bağımsız değildir; çözüm derken çözümü sabote eden bilinçli bir strateji yürütülüyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

