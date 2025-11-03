CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün saat 10.00’da Silivri’de görülmeye başlandı. Özer, bu dava kapsamında 14 Temmuz’da görülen ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

AHMET ÖZER’E 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla açılan davada 3. duruşmada savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Ahmet Özer’in TCK 314/2 maddesi ile TMK’nın 5/1 maddesi uyarınca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ahmet Özer mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi. Özer’in avukatları da mütalaaya karşı savunma yapabilmek için ek süre talep edildi.

23 OCAK'A ERTELENDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında yargılandığı davada duruşma, 23 Ocak'a 2026'ya ertelendi