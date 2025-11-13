Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Aralarında İstanbul da var: Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!

Kahramanmaraş merkezli 7'den büyük 2 depremin yaşanmasının ardından deprem kuşağı üzerinde yer alan yurdumuzun farklı noktalarında irili ufaklı depremler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremlerin sayısı görenleri korkutmaya yetiyor.

AHMET ERCAN'IN SIKINTILI İLÇELER LİSTESİ: EV ALMAYIN KİRAYA ÇIKMAYIN

Sadece bu sabah 5 dakika içerisinde 4'ten büyük şekilde 3 adet deprem meydana geldi. Depremler hız kesmeden devam ederken uzman isimler de uyarılarına devam ediyor. Hemen her uzmanların ortak olduğu nokta ise depremlerin değil sağlam şekilde inşa edilmeyen binaların öldürücü olduğu.

Sağlam yerlerde sağlam zeminlerde sağlam binaların yapılması halinde depremlerin sadece bir doğa olayı olduğunu ve korkulması gerekmediğinden dem vuran uzmanlar yönetimleri de bu konuda harekete geçirmeye davet ediyor.

Deprem konusunda sözü en çok merak edilen uzmanlardan birisi olan Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan sosyal medya hesabı ve çıktığı yayınlar üzerinden uyarılarına devam ediyor.

Ercan'ın son açıklaması ise sıkıntılı ilçeler hakkında oldu. Ercan sulak ve gevşek zeminlere inşa edilmiş yüksek katlı binaların tehlike oluşturduğunu belirterek, bu bölgelerden konut alınmaması gerektiğini uyardı.

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilçe ilçe uyarı şu şekilde oldu: