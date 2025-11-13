Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Aralarında İstanbul da var: Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
Kahramanmaraş merkezli 7'den büyük 2 depremin yaşanmasının ardından deprem kuşağı üzerinde yer alan yurdumuzun farklı noktalarında irili ufaklı depremler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremlerin sayısı görenleri korkutmaya yetiyor.
AHMET ERCAN'IN SIKINTILI İLÇELER LİSTESİ: EV ALMAYIN KİRAYA ÇIKMAYIN
Sadece bu sabah 5 dakika içerisinde 4'ten büyük şekilde 3 adet deprem meydana geldi. Depremler hız kesmeden devam ederken uzman isimler de uyarılarına devam ediyor. Hemen her uzmanların ortak olduğu nokta ise depremlerin değil sağlam şekilde inşa edilmeyen binaların öldürücü olduğu.
Sağlam yerlerde sağlam zeminlerde sağlam binaların yapılması halinde depremlerin sadece bir doğa olayı olduğunu ve korkulması gerekmediğinden dem vuran uzmanlar yönetimleri de bu konuda harekete geçirmeye davet ediyor.
Deprem konusunda sözü en çok merak edilen uzmanlardan birisi olan Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan sosyal medya hesabı ve çıktığı yayınlar üzerinden uyarılarına devam ediyor.
Ercan'ın son açıklaması ise sıkıntılı ilçeler hakkında oldu. Ercan sulak ve gevşek zeminlere inşa edilmiş yüksek katlı binaların tehlike oluşturduğunu belirterek, bu bölgelerden konut alınmaması gerektiğini uyardı.
Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilçe ilçe uyarı şu şekilde oldu:
UYARIYORUM Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın efeler, Manisa, Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir-bayraklı, Bornova ovası, Menemen ovası, İnciraltı, Bostanlı , alaybey, mavişehir, Çiğli, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul-Ataköy, Yeşilköy, Haramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar büyükçekmece, Beylikdüzü- Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt , küçükçekmece, Büyükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla sahil , Kocaeli-Gölcük, Düzce, kaynaşlı, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova Ceyhan, Mersin, erzincan, Tokat , Amasya, Bursa-Nilüfer , Osamangazi, Yıldırım, Muğla-Fethiye gibi kentlerimizde; Sulak, gevşek, birinci° verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır. Lütfen bu gibi yerlerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın. İlgilendiğiniz yapının YER-YAPI GÜVENLİK BELGESİNİ isteyiniz. Olumsuz ise vazgeçiniz. Depremler ile sarsıntılarda Yaşamak için SAĞLAM YERDE, SAĞLAM YAPI.