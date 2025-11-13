Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Aralarında İstanbul da var: Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!

Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Aralarında İstanbul da var: Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
Yayınlanma:
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, Balıkesir'de durmak bilmeyen depremlerin ardından yerleşim yerlerindeki zeminlere dikkat çekerek ilçe ilçe sorunlu yerleri açıkladı. İstanbul'dan da ilçeleri listesine ekleyen Ercan, bu yerlerden konut satın alınmasını ve kiraya çıkılmasını önermedi.

Kahramanmaraş merkezli 7'den büyük 2 depremin yaşanmasının ardından deprem kuşağı üzerinde yer alan yurdumuzun farklı noktalarında irili ufaklı depremler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremlerin sayısı görenleri korkutmaya yetiyor.

AHMET ERCAN'IN SIKINTILI İLÇELER LİSTESİ: EV ALMAYIN KİRAYA ÇIKMAYIN

Sadece bu sabah 5 dakika içerisinde 4'ten büyük şekilde 3 adet deprem meydana geldi. Depremler hız kesmeden devam ederken uzman isimler de uyarılarına devam ediyor. Hemen her uzmanların ortak olduğu nokta ise depremlerin değil sağlam şekilde inşa edilmeyen binaların öldürücü olduğu.

Sağlam yerlerde sağlam zeminlerde sağlam binaların yapılması halinde depremlerin sadece bir doğa olayı olduğunu ve korkulması gerekmediğinden dem vuran uzmanlar yönetimleri de bu konuda harekete geçirmeye davet ediyor.

ahmet-ercan2.webp

Deprem konusunda sözü en çok merak edilen uzmanlardan birisi olan Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan sosyal medya hesabı ve çıktığı yayınlar üzerinden uyarılarına devam ediyor.

Ercan'ın son açıklaması ise sıkıntılı ilçeler hakkında oldu. Ercan sulak ve gevşek zeminlere inşa edilmiş yüksek katlı binaların tehlike oluşturduğunu belirterek, bu bölgelerden konut alınmaması gerektiğini uyardı.

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilçe ilçe uyarı şu şekilde oldu:

UYARIYORUM Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın efeler, Manisa, Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir-bayraklı, Bornova ovası, Menemen ovası, İnciraltı, Bostanlı , alaybey, mavişehir, Çiğli, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul-Ataköy, Yeşilköy, Haramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar büyükçekmece, Beylikdüzü- Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt , küçükçekmece, Büyükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla sahil , Kocaeli-Gölcük, Düzce, kaynaşlı, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova Ceyhan, Mersin, erzincan, Tokat , Amasya, Bursa-Nilüfer , Osamangazi, Yıldırım, Muğla-Fethiye gibi kentlerimizde; Sulak, gevşek, birinci° verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır. Lütfen bu gibi yerlerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın. İlgilendiğiniz yapının YER-YAPI GÜVENLİK BELGESİNİ isteyiniz. Olumsuz ise vazgeçiniz. Depremler ile sarsıntılarda Yaşamak için SAĞLAM YERDE, SAĞLAM YAPI.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye
Yargının AKP tarifesi! Partiye göre muamele ortaya çıktı
Yargının AKP tarifesi! Partiye göre muamele ortaya çıktı
Alev alev yanıyoruz!
Alev alev yanıyoruz!
İddianame Şamil Tayyar'ı bile tatmin etmedi: Hem uzun hem siyasi buldu
İddianame Şamil Tayyar'ı bile tatmin etmedi: Hem uzun hem siyasi buldu