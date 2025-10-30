Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'na olay olacak muhtar kıyaslaması!

Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde Kayseri’de bir kafede düzenlenen "Küresel Vicdan" konulu söyleşide, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında başbakanlığı bıraktığı dönemi aktaran Davutoğlu, görevi bırakmasının ardından Bursa'da başından geçen bir olayı anlattı.

Külliye'de dikkat çeken resepsiyon! Babacan ve Davutoğlu var MHP'den kimse yok

"BEN MUHTARLIĞI BIRAKAMADIM SİZ NASIL BIRAKTINIZ"

Görevi bırakmasının ardından bir muhtar ile yaşadığı diyaloğu aktaran Davutoğlu'nun anısı şu şekilde:

Başbakanlığı bıraktım. 1-2 hafta sonra Ulu Cami’de büyük bir kalabalık beni karşıladı. Biri kalabalığı yarmaya çalışıyor. Korumalara, ‘bırakın gelsin’ dedim. ‘Bir şey soracağım’ dedi. ‘Sor’ dedim. ‘Ben 30 senedir muhtarım, muhtarlığı bırakamadım. Siz bir anda başbakanlığı nasıl bıraktınız?’ dedi. Yine nefsimi ayaklar altına alırım. Bana yapılan hakaretlere, trollerin saldırılarına vs. eğer devlete bir katkım olacaksa, millete bir katkım olacaksa bunu seferberlik ve vatanperverlik olarak adledip gereğini yaparım.

AHMET HAKAN'DAN TARTIŞMA YARATACAK ELEŞTİRİ

Bir süredir gerek Ali Babacan gerek Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı çıkışlar dikkatlerden kaçmazken Davutoğlu'na gündem olacak eleştiriler Ahmet Hakan'dan geldi. Hakan bugünkü köşe yazısında Davutoğlu'nun muhtarlı anısına değindi. Hakan, o muhtarın mahalleliden destek alabildiği için muhtarlıktan vazgeçemediğini, Davutoğlu'nun başbakanlığı bırakmasının nedeninin ise Erdoğan'a borçlu olmasından kaynaklı olduğunu ifade edip, "Yani olay... Nefsin ayaklar altına alınma olayı değildir. Yani olay... Nefsin ayaklar altına alınmasından başka çıkar yol kalmaması olayıdır." ifadelerini kullandı.

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde: