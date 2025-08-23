Ağustos'un son tokadı geliyor! Termometreler kırılacak bu illerde nefes alınmayacak
Meteoroloji, 23 Ağustos’ta Türkiye genelinde havanın açık olacağını, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre, Kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.
MGM açıklamasında, “Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.
Rüzgârın ise “genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor” ifadesiyle duyuruldu. MGM, bu sefer hava tahmini raporunda bir tek uyar bile yayımlamadı.
Marmara
Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.
Balıkesir: 35 derece
Edirne: 34 derece
İstanbul: 31 derece
Kırklareli: 33 derece
Ege
Ege bölgesinde gökyüzü az bulutlu ve açık geçecek.
Afyonkarahisar: 34 derece
Denizli: 39 derece
İzmir: 35 derece
Manisa: 39 derece
Akdeniz
Akdeniz’de hava açık, doğusunda yer yer parçalı bulutlu olacak.
Adana: 36 derece
Antalya: 31 derece
Hatay: 33 derece
Isparta: 36 derece
İç Anadolu
İç Anadolu’da gökyüzü açık olacak.
Ankara: 34 derece
Çankırı: 38 derece
Eskişehir: 34 derece
Konya: 36 derece
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz’de gündüz açık, gece parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Bolu: 30 derece
Düzce: 32 derece
Sinop: 32 derece
Zonguldak: 27 derece
Orta ve Doğu Karadeniz
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak.
Amasya: 39 derece
Rize: 33 derece
Samsun: 34 derece
Trabzon: 32 derece
Doğu Anadolu
Doğu Anadolu’da hava açık ve az bulutlu geçecek.
Erzurum: 32 derece
Kars: 32 derece
Malatya: 37 derece
Van: 29 derece
Güneydoğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu’da gökyüzü açık olacak.
Diyarbakır: 41 derece
Gaziantep: 41 derece
Mardin: 39 derece
Siirt: 40 derece