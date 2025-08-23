Ağustos'un son tokadı geliyor! Termometreler kırılacak bu illerde nefes alınmayacak

Yayınlanma:
Türkiye genelinde hava açık; kuzey parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Rüzgâr kuzey ve batıdan hafif esecek. İstanbul 31, İzmir 35, Ankara 34, Antalya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 41 dereceyi görecek.

Meteoroloji, 23 Ağustos’ta Türkiye genelinde havanın açık olacağını, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre, Kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.

MGM açıklamasında, “Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

Rüzgârın ise “genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor” ifadesiyle duyuruldu. MGM, bu sefer hava tahmini raporunda bir tek uyar bile yayımlamadı.

Marmara

Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Balıkesir: 35 derece

Edirne: 34 derece

İstanbul: 31 derece

Kırklareli: 33 derece

Ege

Ege bölgesinde gökyüzü az bulutlu ve açık geçecek.

Afyonkarahisar: 34 derece

Denizli: 39 derece

İzmir: 35 derece

Manisa: 39 derece

Akdeniz

Akdeniz’de hava açık, doğusunda yer yer parçalı bulutlu olacak.

Adana: 36 derece

Antalya: 31 derece

Hatay: 33 derece

Isparta: 36 derece

İç Anadolu

İç Anadolu’da gökyüzü açık olacak.

Ankara: 34 derece

Çankırı: 38 derece

Eskişehir: 34 derece

Konya: 36 derece

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz’de gündüz açık, gece parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Bolu: 30 derece

Düzce: 32 derece

Sinop: 32 derece

Zonguldak: 27 derece

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Amasya: 39 derece

Rize: 33 derece

Samsun: 34 derece

Trabzon: 32 derece

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu’da hava açık ve az bulutlu geçecek.

Erzurum: 32 derece

Kars: 32 derece

Malatya: 37 derece

Van: 29 derece

Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu’da gökyüzü açık olacak.

Diyarbakır: 41 derece

Gaziantep: 41 derece

Mardin: 39 derece

Siirt: 40 derece

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

