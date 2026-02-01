Ağrı'da üzerine kar kütlesi düşen 1 kişi yaralandı

Ağrı'da üzerine kar kütlesi düşen 1 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Doğu Anadolu'da ısınan hava, çatılarda biriken kar kütlelerini harekete geçirdi. Ağrı’da üzerine kar düşen bir yaya yaralandı. Erzurum’da ise eriyen kar kütlesi bir otomobilde hasara yol açtı.

Ağrı’da, çatıda biriken kar kütlesinin altında kalan bir kişi yaralanırken, Erzurum’da ise çatılardan düşen karlar bir otomobilde hasara yol açtı. Çevredeki vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

KAFASINA DİKİŞ ATILDI

Ağrı merkez Leylekpınar Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ceren Güral’ın üzerine 5 katlı binanın çatısından akan kar kütlesi düştü. Vatandaşların yardımcı olduğu Güral, ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Güral’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güral’ın kar kütlesi düşmesi sonucu kafasında oluşan küçük çaplı açılmaya dikiş atıldığı, el bileğinde ise hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi.

BİR OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Erzurum Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi Mumcu Caddesi’nde çatıda biriken kar ısınan havayla birlikte düştü. Kar kütlesi yol kenarında park halindeki bir otomobilde hasara yol açtı.

Lalapaşa Mahallesi Çaykara Caddesi’nde ise bir binanın çatısından dökülen kar kütlesi çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Çatıdan akan karın düştüğü anda kaldırımda ve caddede kimsenin olmaması olası yaralanma ve hasarları önledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

