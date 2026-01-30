Kar kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldular!

Bingöl’ün Yenişehir Mahallesi’ne bağlı Haydar Baylaz Caddesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İki katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi koparak park halinde bulunan bir cipin üzerine düştü.

Meydana gelen olayda, araçta maddi hasar oluştuğu bildirildi.

KAR KÜTLESİNDEN SON ANDA KURTULDULAR!

Aynı cadde üzerinde yer alan başka bir binanın çatısından kopan kar kütlesi ise, yoldan geçenler için büyük bir tehlike yarattı.

Çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, bir kişinin çatıdan düşen karı fark ederek son anda durduğu, bir başka kişinin de koşarak olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi.