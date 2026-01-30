Kar kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldular!


Bingöl’de çatıdan düşen kar kütlesini son anda fark eden vatandaşlar, kütlenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aynı caddede yaşanan bir başka olayda ise, çatıda biriken kar kütlesi bir aracın üzerine düştü.

Bingöl’ün Yenişehir Mahallesi’ne bağlı Haydar Baylaz Caddesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İki katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi koparak park halinde bulunan bir cipin üzerine düştü.

Meydana gelen olayda, araçta maddi hasar oluştuğu bildirildi.

catidan-kopan-kar-kutlesini-son-anda-far-1141782-339012.jpg

KAR KÜTLESİNDEN SON ANDA KURTULDULAR!

Aynı cadde üzerinde yer alan başka bir binanın çatısından kopan kar kütlesi ise, yoldan geçenler için büyük bir tehlike yarattı.

catidan-kopan-kar-kutlesini-son-anda-far-1141723-339012.jpg

Çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, bir kişinin çatıdan düşen karı fark ederek son anda durduğu, bir başka kişinin de koşarak olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi.

Kaynak:DHA

