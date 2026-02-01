Valilik'ten İstanbul'a fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde yarın (2 Şubat) etkili olması beklenen fırtınanın hızının yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkacağını duyurdu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın yaratabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

İstanbul’da fırtına: 15 katlı binanın dış cephesi uçtu!

TEDBİRLİ OLMA ÇAĞRISI

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 02 Şubat Pazartesi günü (Yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."