Valilik'ten İstanbul'a fırtına uyarısı!

Yayınlanma:
İstanbul Valiliği, yarın kenti etkisi altına alacak şiddetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, hızı saatte 80 kilometreye ulaşması beklenen rüzgarın yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde yarın (2 Şubat) etkili olması beklenen fırtınanın hızının yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkacağını duyurdu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın yaratabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

TEDBİRLİ OLMA ÇAĞRISI

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 02 Şubat Pazartesi günü (Yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
