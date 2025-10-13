Ağrı'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı

Ağrı'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı
Yayınlanma:
Ağrı'da, Hamur-Ağrı kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir ambulans ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu 2'si ağır toplam 7 kişi yaralandı.

Ağrı'da, Hamur-Ağrı kara yolunda ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı'nda gerçekleşti. S.A. yönetimindeki 04 AG 774 plakalı ambulans ile H.A.'nın kullandığı 65 ACK 912 plakalı kamyonet çarpıştı.

KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücülerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneden edinilen bilgilere göre, yaralı 7 kişiden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

