15 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kazada 1 tutuklama

Yayınlanma:
İzmir’in Gaziemir ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ayhan Öztoprak’ın (15) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.U. (54) tutuklandı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Zafer Mahallesi Evka-7 mevkisinde meydana geldi.

Otomobile Çarpan Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti!Otomobile Çarpan Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti!

S.U. yönetimindeki 34 YK 6142 plakalı otomobil, Ayhan Öztoprak’ın kullandığı 35 CKD 317 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ayhan Öztoprak devrilen motosikletten yola savruldu.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztoprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kazadan sonra otomobil sürücüsü S.U. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

