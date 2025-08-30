Afyon'da can pazarı! 10 yaralı var
Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 3'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sularında İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi yakınlarında gerçekleşti.
KONTROLDEN ÇIKTI, REFÜJE DEVRİLDİ
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 03 ABS 240 plakalı minibüs ile 03 ABZ 893 plakalı otomobilin çarpışması sonucu minibüs kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 10 kişiden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.