Afyon'da can pazarı! 10 yaralı var

Afyon'da can pazarı! 10 yaralı var
Yayınlanma:
Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 3'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sularında İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi yakınlarında gerçekleşti.

afyonkarahisarda-otomobil-ile-minibus-c-887957-263873-001.jpg

KONTROLDEN ÇIKTI, REFÜJE DEVRİLDİ

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 03 ABS 240 plakalı minibüs ile 03 ABZ 893 plakalı otomobilin çarpışması sonucu minibüs kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

afyonkarahisarda-otomobil-ile-minibus-c-887958-263873-001.jpg

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 10 kişiden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

afyonkarahisarda-otomobil-ile-minibus-c-887953-263873-001.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Türkiye
Büyük Zaferin 103. yıl dönümü: Bir milletin yeniden doğduğu gün 30 Ağustos
Büyük Zaferin 103. yıl dönümü: Bir milletin yeniden doğduğu gün 30 Ağustos
Silahla düğün turu pahalıya patladı: Magandaya ceza üstüne ceza
Silahla düğün turu pahalıya patladı: Magandaya ceza üstüne ceza