AFAD duyurdu: Balıkesir'de gece saatlerinde 3.6'lık deprem

Balıkesir'in Sındrıgı ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

10 Ağustos'ta 6.1 ile sallanan Balıkesir'de depremler devam ediyor. Son olarak Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD sarsıntının, saat 03.23 sıralarında yerin 6.06 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

SINDIRGI'DA 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem ile ilgili AFAD tarafından paylaşılan bilgiler şu şekilde:

  • Büyüklük:3.6 (Ml)
  • Yer:Sındırgı (Balıkesir)
  • Tarih:2025-08-26
  • Saat:03:23:34 TSİ
  • Enlem:39.215 N
  • Boylam:28.17222 E
  • Derinlik:6.06 km

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

