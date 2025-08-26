AFAD duyurdu: Balıkesir'de gece saatlerinde 3.6'lık deprem

10 Ağustos'ta 6.1 ile sallanan Balıkesir'de depremler devam ediyor. Son olarak Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD sarsıntının, saat 03.23 sıralarında yerin 6.06 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

SINDIRGI'DA 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem ile ilgili AFAD tarafından paylaşılan bilgiler şu şekilde: