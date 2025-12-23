Adrese teslim kadro: Şırnak'ta ilanlar kişiye özel çıktı

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü, 17 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de çeşitli birimler için akademik kadro ilanları yayımladı. Başvuru süreci 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek olan ilanların detayları incelendiğinde, aranan niteliklerin üniversite bünyesindeki veya dışındaki belirli kişilerin akademik geçmişiyle birebir örtüştüğü dikkat çekti.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE 'NOKTA ATIŞI' KRİTER

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre Şırnak Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Programı için ilan edilen Doçent kadrosunda spesifik bir uzmanlık alanı talep edildi. İlanda, adayların "Lisans, lisansüstü eğitimlerini ve doçentlik unvanını Makine Mühendisliği bilim alanından almış olması" genel şartının yanı sıra, "Titreşim kontrolü ve PID tabanlı kontrol sistemleri konularında bilimsel çalışmaları olmak" şartı yer aldı. Yapılan incelemede, aynı fakültede görev yapan Doçent unvanlı Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Turan'ın bu spesifik başlığı taşıyan bir çalışmasının bulunduğu tespit edildi.

FİLOZOFLAR VE YÜZYILLAR İLANA GİRDİ

İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı için açılan Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda da benzer bir durum yaşandı. Kadro için "İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak; Din Felsefesi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak" şartlarına ek olarak, "17. ve 19. yüzyıl filozoflarının teoloji, antropoloji ve din eleştirisine ilişkin akademik çalışmalar yapmış olmak" gibi oldukça detaylı bir özel şart getirildi. Bu kriterlerin, aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Kibar Gürbüz'ün "Spinoza'nın din eleştirisi" ve "Feuerbach'ta antropolojik teoloji ve etkileri" başlıklı yüksek lisans ve doktora tezleri ile örtüştüğü görüldü.

MÜZİK BÖLÜMÜNDE TEZ KONUSU ŞARTI

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü için duyurulan Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda ise enstrüman ve eğitim metoduna dayalı özel şartlar dikkat çekti. İlanda adaylardan "Doktorasını müzik eğitimi alanında yapmış olmak" şartının yanında "Bağlama eğitiminde egzersiz ve uyarlamaların önemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak" niteliği istendi. Bu tanımın, hali hazırda Araştırma Görevlisi olan Görkem Kaya'nın "Bağlama/saz için yazılmış etüt incelenmesi" başlıklı teziyle uyuştuğu belirlendi.

AKADEMİK ÇALIŞMA BAŞLIKLARI İLAN METNİNDE

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için belirlenen kriterlerde, doğrudan spesifik çalışma isimlerine atıf yapıldığı görüldü. İlanda, "Hemşirelik lisans mezunu olup Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak" şartına ek olarak "Doğum ve kadın sağlığı alanında çalışmaları olmak" ibaresi yer aldı. Bölümde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Kübra Akcan'ın "Doğumda Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" ve "Kinezyolojik bantlama, mobilizasyon ve solunum egzersizinin sezaryen sonrası ağrı ve konfora etkisi" başlıklı çalışmaları, ilandaki tanımla eşleşti.

BANKACILIK VE GÜVENLİK ALANINDAKİ ÖRTÜŞMELER

Silopi Meslek Yüksekokulu, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Anabilim Dalı için açılan Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda "Katılım bankacılığı alanında çalışmalar yapmış olmak" şartı arandı. Bu alanda, bölümde Öğretim Görevlisi olan Kamuran Yıldız'ın "Katılım Bankacılığı Penceresi" isimli çalışması bulunuyor.

Benzer şekilde, Şırnak Meslek Yüksekokulu Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü için verilen Doktor Öğretim Üyesi ilanında "Çatışma çözme becerileri üzerine çalışmalar yapmış olmak" kriteri getirildi. Aynı bölümde Öğretim Görevlisi olan Fehime Konur Tekeş'in tez konusunun "Kadın futbolcuların çatışma çözme becerileri" olması, ilanın kişiye özel hazırlandığı iddialarını güçlendirdi.