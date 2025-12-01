Rektörün kardeşi 'çatlayın' demişti: Şırnak'ta 15 adrese teslim kadro skandalı

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Şırnak Üniversitesi’nde “adrese teslim kadro” tartışması yeni bir boyut kazandı. Rektör Abdurrahim Alkış’ın kardeşi Abdullah Alkış, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir büro personeli kadrosunun kendisi için açıldığını açıkça itiraf etti ve tepkilere karşı “çatlayın” açıklamasında bulundu.

Üniversitede yıllardır konuşulan “kişiye özel ilan” iddiaları, daha önce güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah Alkış’ın görevden alınmasının ardından yeniden gündeme gelmişti.

Devam eden başvuru sürecine rağmen, Abdullah Alkış’ın aralık ayında Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nde büro personeli olarak çalışmaya başlayacağını duyurması, tartışmaları daha da büyüttü.

Abdullah Alkış, 18 Kasım Salı günü Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Kadro benim için hazırlandı, ilan sadece kanun gereği prosedür” sözleriyle durumu alenen kabul etti.

Rektörün kardeşine yönelik 'adrese teslim kadro' tartışmasının ardından gözler Şırnak Üniversitesi'ndeki 'kadrolaşmaya' çevrildi. Sayıştay'ın 2024 raporunda da üniversitedeki adrese teslim kadrolaşmaya ilişkin dikkat çeken bulguların yer aldığı ortaya çıktı.

İSTENEN KRİTERLER BİR KİŞİYİ İŞARET ETTİ

Raporda Üniversitede 2024 yılı içerisinde öğretim üyesi alımı amacıyla verilen ilanlarda atama yapılacak kadrolara ilişkin bazı ek 'kriterler' getirildiği ve boş bulunan kadrolar için öğretim üyesi atamaları

gerçekleştirildiği belirtildi.

İŞTE ADRESE TESLİM KADROLARIN LİSTESİ

– Finans alanında Doçentliğini almış olmak. İşletmelerde sürdürülebilir büyüme üzerine çalışmalar yapmış olmak, – Doçentliğini İslam Sanatları Tarihi alanında almış olmak ve İslam dönemi resimli el yazmaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, -Doçentliğini İslam Hukuku Ana Bilim Dalından almış olup, İslam Hukuku Usulünde Ruhsat Teorisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, – Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olmak, yol kenar güvenliği sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak, – Makine mühendisliğinde Doktorasını yapmış olmak. Makine mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak. Dizel motorlarda hidrojen kullanımı ve hidrojen yakıt hücresi alanlarında çalışmalar yapmış olmak, -Doçentlik unvanını Biyoloji bilim alanında almış olup, bal arısı hastalık ve zararları konularında çalışmalar yapmış olmak, -Doçentlik unvanını Biyoloji bilim alanında almış olup Dicle Nehrindeki balık türlerinin boyolojisi üzerine çalışmaları olmak, -Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında Doçent unvanı almış olup, Diploid ve Tetraploid Buğday Türlerinde Bağlantı Haritalama, QTL (Kantitatif Özellik Lokusu) Haritalama ve Genom Boyu İlişki Haritalama (GWAS) çalışmaları yapmış olmak, -Tarımsal Biyoteknoloji bilim alanında Doçent unvanı almış olup, Bitkilerde

Transkriptom, Biyoinformatik ve Makine Öğrenmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak, -Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Alanında doçentliğini almış olup, Sert çekirdekli meyvelerde anaç ıslahı, abiyotik stress, Bitki doku kültürü ve Bitkilerde Transkriptomik Analiz ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, -Bağ Yetiştirme ve Islahı alanında doçentliğini almış olmak, Bağ yetiştirme ve ıslahı alanı ile Yerel üzüm çeşitleri üzerine ampelografik çalışmalar yapmış olmak, -Doktorasını Bağ yetiştirme ve Islahı alanında yapmış olmak, örtü altı, topraksız kültür ve bitki besleme konularında çalışıyor yapmış olmak, -Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama bilim dalında yapmış olmak. Yer markalaması ve sosyal medya konularında çalışmaları olmak, -Doktorasını Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında yapmış olup, erken dönemde Kelam-Fıkıh usülü ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak, -Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında doktora yapmış olmak. Wep Of Science (ESCI veya SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış bilimsel makalesi bulunmak. Turizm Rotaları ve Hizmet Adaleti konularında çalışmalar yapmış olmak.

KANUNA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Sayıştay'ın raporunda alımı yapılacak öğretim üyeliği kadroları için ek kriterler getirildiği belirtilirken, 2547 sayılı Kanun’un 23 ve 26’ncı maddelerinde ifade edilen objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmediği vurgulandı.

İlanlarda spesifik ve belli bir kişiyi çağrıştıran şartlar istendiği vurgulandı. Raporda, "Yapılan denetimlerde kadrolara alım yapılan öğretim

üyelerinin tamamının kriter olarak getirilen şartlarla ilgili kitap, makale veya doktora tezlerinin olduğu görülmüştür. Bunun sonucunda da alım yapılacak kadroların tamamına yakını için sadece birer kişi başvuru yapabilmiş ve aynı kişiler kadrolara alınmıştır" ifadeleri yer aldı.