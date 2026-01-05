Kimliği belirlenen şüpheli aranıyor: Mardin’de kardeş olan iki kadın vurulmuş halde ölü bulundu

Kimliği belirlenen şüpheli aranıyor: Mardin’de kardeş olan iki kadın vurulmuş halde ölü bulundu
Yayınlanma:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kardeş olan iki kadın evde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Polis, kimliği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde, 8 Mart Mahallesi'ndeki bir evde, 44 yaşındaki Süheyla Ö. ile 41 yaşındaki kız kardeşi Sümeyye K.A., silahla vurulmuş halde cansız olarak bulundu.

CESETLER EVDE BULUNDU

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, iki kardeşin hareketsiz yattığını tespit etti. Yapılan kontrollerde her ikisinin de öldüğü anlaşıldı. Cenazeleri, gerekli incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

POLİS ÖZEL EKİP KURDU

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile olay yerindeki diğer güvenlik kayıtları titizlikle incelenmeye başlandı.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yapılan ilk incelemeler sonucunda kimliği belirlenen bir şüpheli üzerine odaklanıldı. Şüphelinin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Polis, soruşturmayı derinleştirerek olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

