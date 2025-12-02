Adliye önü savaş alanına döndü! O anlar kamerada

Kartal'da adliye bahçesinde 2 aile arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’nda görülen bir duruşma sonrası 2 aile arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Olay, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı bahçesinde meydana geldi. Adliyede görülen bir duruşmanın ardından 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KADINLAR KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Adliye bahçesindeki otoparkta devam eden sözlü tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada erkeklerin birbirlerine tekme ve yumruk attığı ve bazılarının yerde süründüğü kavgayı kadınlar ise ayırmaya çalıştı.

POLİSİN MÜDAHALESİYLE SONRA ERDİ

Çevrede bulunan vatandaşların da tarafları ayırmaya çalıştığı kavga uzun süre devam etti.Adliye bahçesine polisin gelip kavgaya müdahale etmesiyle olay sona erdi.

Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

