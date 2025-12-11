Adli emanet vurguncularının kaçış anı ortaya çıktı

İstanbul'un Büyükçekmece Adliyesi’ndeki Emanet Bürosu soygunu, gündemdeki yerin koruyor. Skandalla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, gözaltı sayısı 13’e yükselmişti.

25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı olayda, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i, çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika | Büyükçekmece Adliyesi soygununda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı

Soruşturma kapsamında Kemal Demir isimli bir şüpheli ise daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Altınları çaldığı değerlendirilen Erdal Timurtaş ise eşiyle beraber İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi.

ERDAL VE ESMA TİMURTAŞ'IN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan haklarında kırmızı bülten talep edilen Erdal Timurtaş'ın, eşi Esma Timurtaş iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye kaçarken, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı.