Adıyaman’da Zafer Konseri coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Adıyaman’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman Belediyesi’nin organize ettiği Zafer Konseri, vatandaşların yoğun ilgisiyle bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Konserde sahne alan sanatçılar, seslendirdikleri marşlar ve sevilen parçalarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konser sonrasında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük kararlılığının tarihe altın harflerle yazıldığı bir gündür. Bu büyük zaferin 103. yıl dönümünde hemşehrilerimizle birlikte aynı coşkuyu paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, zaferimizin gururunu halkımızla birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Adıyaman’da birlik ve beraberlik içinde nice bayramları kutlamak dileğiyle."