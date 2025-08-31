Adıyaman’da Zafer Konseri coşkusu

Adıyaman’da Zafer Konseri coşkusu
Yayınlanma:
Adıyaman Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında “Zafer Konseri” düzenledi. Eğriçay Parkı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Adıyaman’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman Belediyesi’nin organize ettiği Zafer Konseri, vatandaşların yoğun ilgisiyle bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Konserde sahne alan sanatçılar, seslendirdikleri marşlar ve sevilen parçalarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

d7255785-6675-40da-b7ba-01642e7ab2f3-w.jpeg

"TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILDIĞI BİR GÜNDÜR"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konser sonrasında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük kararlılığının tarihe altın harflerle yazıldığı bir gündür. Bu büyük zaferin 103. yıl dönümünde hemşehrilerimizle birlikte aynı coşkuyu paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, zaferimizin gururunu halkımızla birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Adıyaman’da birlik ve beraberlik içinde nice bayramları kutlamak dileğiyle."

1db85e68-a510-47e3-9100-29333bd1d524-w.jpeg

bf121478-9029-43cc-a885-5b5a47366bd9-w.jpeg

1e2a90b1-ed3d-4e97-b55e-bdd77252a544-w.jpeg

53351541-bffe-4f23-8281-5d37744f7e53-w.jpeg

Kaynak:ANKA

