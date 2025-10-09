Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu
Yayınlanma:
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde nehir kıyısında bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Adıyaman'da, Fırat Nehri kıyısında bir erkeğe ait cansız bedenin bulunması üzerine güvenlik birimleri alarma geçti. Olay, Nissibi Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'nde su üzerinde bir ceset olduğunu fark eden vatandaşlar durumu derhal jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede jandarma ve AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, nehir üzerindeki cesedi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. İlk incelemelerin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hayatını kaybeden kişinin kimliğini tespit etmek ve ölümüne yol açan sebebi aydınlatmak için detaylı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

