Adıyaman'da deprem!
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 10:39'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı verilere göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10:39'da meydana gelen deprem yerin 3.8 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 15, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2025-09-15
Saat:10:39:58 TSİ
Enlem:38.0925 N
Boylam:38.43278 E
Derinlik:11.12 km
Detay:https://t.co/KUZfRUYKsY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremde zarar gören demiryolu yarın açılıyor
Son tahminleri tutan Şener Üşümezsoy o fay hattını işaret etti: 6,8’lik deprem üretebilir!
Türkiye İran sınırındaki art arda depremler korkuttu!
Herkes İstanbul'u beklerken Naci Görür ters köşe yaptı! Ankara'daki depremden sonra “7” uyarısı