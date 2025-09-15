Adıyaman'da deprem!

Adıyaman'da deprem!
AFAD'ın aktardığı verilere göre Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 10:39'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı verilere göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10:39'da meydana gelen deprem yerin 3.8 kilometre derininde gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

