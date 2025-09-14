Türkiye İran sınırındaki art arda depremler korkuttu!

Türkiye İran sınırındaki art arda depremler korkuttu!
Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Türkiye-İran sınırında 3 deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Türkiye-İran sınırında saat 11.43 itibari ile üç depremin meydana geldiğini ifade etti. İlk deprem bugün saat 05.52'de yerin 24 kilometre derinliğinde meydana gelirken depremin büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin sabah saatlerinde yaptığı ilgili paylaşım şu şekilde:

deprem0.png

2 SAAT İÇİNDE BİR DEPREM DAHA

Bu depremden henüz 2 saat geçmemişken İran merkezli bir deprem daha oldu. Bu defa deprem saat 07,18'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde oldu. Kandilli Rasathanesi'nin ikinci depreme ilişkin paylaşımı şu şekilde:

deprem1.png

3. DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3,6 OLARAK KAYDEDİLDİ

İkinci depremden üzerinden 5 saat geçmeden üçüncü bir deprem daha oldu. Bu deprem ise saat 11,43'te yerin 3,6 kilometre derinliğinde 3,6 büyüklüğünde oldu.

deprem2.png

İran'da meydana gelen ve Türkiye'yi de etkileyen depremler tedirginlik yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

