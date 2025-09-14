Depremde zarar gören demiryolu yarın açılıyor

Yayınlanma:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı’nda çalışmaların tamamlandığını ve hattın 15 Eylül’de yeniden hizmete gireceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde ağır hasar alan hattın altyapı ve üstyapısının yenilendiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, “Bugüne kadar depremden etkilenen demiryollarımızın onarımı, iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi için 23,8 milyar liralık yatırım yaptık. Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Hattı’nın açılmasıyla birlikte Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişim sağlanacak, dış ticaret kapasitemiz artacak. Böylece hem lojistikte zaman hem de maliyet açısından önemli kazanımlar elde edilecek” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında demiryollarını “daha güçlü, güvenli ve verimli” hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak:DHA

