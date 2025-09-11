Üniversiteliye 13 bin lira verecek: Şartları belli oldu

Adıyaman Belediyesi, üniversiteye yerleşen öğrenciler için burs çalışmalarını tamamladı. Lisans bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrencilere başarı sıralamasın göre verilecek burs yıl ki miktarı ve şartları belli oldu.

Öğrenciyi rahatlatacak bursu Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere açıkladı. Belediyenin eylül ayı meclis toplantısında aldığı karara göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na eş(YKS) girerek herhangi bir lisans programına yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere yol ve kayıt yardımı adı altında eğitim desteği sağlayacak.

"TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"

2025 YKS sonuçlarına göre öğrencilere başarı sıralarına göre farklı tutarlarda destek verilecek. Başvurular, "https://www.adiyaman.bel.tr/BURS-BASVURU" linki üzerinden yapılabilecek.

Adıyaman Belediyesi’nin tüm imkânlarıyla öğrencilere ve eğitime destek vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Üniversiteye ilk adımlarını atan gençlerimizin eğitim yolculuklarında yanlarında olmak, bizim için büyük bir gurur ve sorumluluktur. 6 Şubat Depremleri'nin ardından gençlerimizin desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Onların elde edecekleri başarılar, yalnızca aileleri için değil, şehrimizin geleceği açısından da umut kaynağıdır. Adıyaman Belediyesi olarak öğrencilerimizin yükünü hafifletmek ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla tüm imkânlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

ÜNİVERSİTELİYE 13 BİN LİRA VERECEK

-Birinci Grup: İlk 10 bin sıralamasında yer alanlara 13 bin TL

-İkinci Grup: 10 bin 1-20 bin sıralamasında yer alanlara 9 bin TL

-Üçüncü Grup: 20 bin 1-30 bin sıralamasında yer alanlara 7 bin TL

-Dördüncü Grup: 30 bin 1-50 bin sıralamasında yer alanlara 5 bin TL

ŞARTLARI BELLİ OLDU

-2025 yılında üniversite sınavını kazanmış ve kayıt yaptırmış olmak

-Adıyaman merkez veya merkez köy nüfusuna kayıtlı bulunmak ve fiilen bu adreslerde ikamet etmek

-Devlet üniversiteleri veya yüzde 100 burslu vakıf üniversitelerine kayıt yaptırmak

Gerekli belgeler

-Öğrenci belgesi

-YKS sonuç belgesi

-İkamet belgesi

-Öğrenci adına IBAN numarası (Papara hesap kabul edilmeyecektir.)