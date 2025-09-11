Herkes İstanbul'u beklerken Naci Görür ters köşe yaptı! Ankara'daki depremden sonra “7” uyarısı

Bu sabah saat 08.24’te, Ankara Kalecik’te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada depremin yerin 11,08 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifadde edilmişti.

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan verilere göre ise, depremin yerin 3.4 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanmıştı.

"7'YE VARAN DEPREMLER ÜRETEBİLİR"

Ankara’da meydana gelen 4.1’lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korkutan ifadeler kullandı. Görür, “Dağdemir-Kalecik/Ankara'da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde” ifadelerini kullanırken “Bu zon büyüklüğü 7'ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun.” dedi.