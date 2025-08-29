Adıyaman'da 2 grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Gazi Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. Kavgada Suriye uyruklu Kamil Numan (23), aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Numan’ı Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLERİN TESPİT EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kavgaya karışan diğer şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın ardından mahallede güvenlik önlemleri artırılırken, kavganın çıkış nedeni ve olayla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.