Adıyaman Kahta'da trafik kazası: 9 yaralı

Adıyaman Kahta-Sincik kara yolu Cendere Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre B.U. yönetimindeki 63 AJD 211 plakalı otomobil, Y.R.S. idaresindeki 06 CPY 502 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA SONUCU 9 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.

İlk müdaheleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.