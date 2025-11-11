Adıyaman Kahta'da trafik kazası: 9 yaralı

Adıyaman Kahta'da trafik kazası: 9 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 9 kişi yaralandı.

Adıyaman Kahta-Sincik kara yolu Cendere Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre B.U. yönetimindeki 63 AJD 211 plakalı otomobil, Y.R.S. idaresindeki 06 CPY 502 plakalı otomobille çarpıştı.

kahta-kaza.jpg

KAZA SONUCU 9 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.

İlk müdaheleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

kahta-trafik-kazasi-2.jpg

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

