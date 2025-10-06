Adana’dan Batman’a getireceklerdi! Jandarma harekete geçti

Batman’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, otobüste yolculuk yapan bir şüphelinin çantasında 1 kilo 150 gram amfetamin hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu hammaddesinin piyasa değerinin yaklaşık 34 milyon 400 bin TL olduğu bildirilirken şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.