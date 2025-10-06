Adana’dan Batman’a getireceklerdi! Jandarma harekete geçti

Yayınlanma:
Batman’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, otobüste yolculuk yapan bir şüphelinin çantasında 1 kilo 150 gram amfetamin hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu hammaddesinin piyasa değerinin yaklaşık 34 milyon 400 bin TL olduğu bildirilirken şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman’da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda, M.İ. isimli şüpheli şahsın Adana’dan Batman’a uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi alındı.

Şüpheli şahsın bulunduğu otobüs jandarma ekipleri tarafından takibe alınırken otobüs durduruldu.

whatsapp-image-2025-10-06-at-11-07-47.jpeg

ÇANTASINDAN 1 KİLO 150 GRAM HAMMADDE ELE GEÇİRİLDİ!

Otobüsün içinde narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramalarda, M.İ. isimli şahsın çantasından 1 kilo 150 gram amfetamin hammaddesi ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen maddenin işlenmesi halinde 172 kilo uyuşturucu elde edilebileceği öğrenildi.

whatsapp-image-2025-10-06-at-11-08-13.jpeg

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 34 MİLYON 400 BİN TL!

Ele geçirilen hammaddenin piyasa değerinin yaklaşık 34 milyon 400 bin TL olduğu bildirilirken M.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Kaynak:DHA

