25 kilo uyuşturucuyu tek tek 2 gelinliğe işlemişler

25 kilo uyuşturucuyu tek tek 2 gelinliğe işlemişler
Yayınlanma:
Kayseri'de durdurulan araçta üzerine tek tek 25 kilogram uyuşturucu işlenmiş gelinlik ele geçirildi.

Kayseri'de il jandarma ekiplerince durdurulan araçta gelinlik elbise üzerine tek tek işlenmiş şekilde 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Aracında uyuşturucu bulunan şüpheli, karakola götürüldü.

EKİPLER SEVKİYAT HABERİ ÜZERİNE HAREKETE GÇETİ

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair alınan bilgi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda yürütülen istihbarat çalışması sonucunda bir taksi durduruldu. Araçta yapılan aramada bagajdaki bavulun içerisinde 2 adet gelinlik elbise bulundu.

kayseride-gelinlige-islenmis-25-kilogra-949094-281793.jpg

'Yan baktın' kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldü'Yan baktın' kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldü

Adana'da pastaneye el bombalı saldırı girişimi!Adana'da pastaneye el bombalı saldırı girişimi!

GELİNLİKLERE TEK TEK İŞLENMİŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bagajdan çıkarılan gelinliklerin üzerine boncuk şekilde işlenmiş ve emdirilmiş şekilde 25 kilo 400 gram metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

kayseride-gelinlige-islenmis-25-kilogra-949098-281793.jpg

Gözaltına alınan sürücü, işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti