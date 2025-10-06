25 kilo uyuşturucuyu tek tek 2 gelinliğe işlemişler

Kayseri'de il jandarma ekiplerince durdurulan araçta gelinlik elbise üzerine tek tek işlenmiş şekilde 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Aracında uyuşturucu bulunan şüpheli, karakola götürüldü.

EKİPLER SEVKİYAT HABERİ ÜZERİNE HAREKETE GÇETİ

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair alınan bilgi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda yürütülen istihbarat çalışması sonucunda bir taksi durduruldu. Araçta yapılan aramada bagajdaki bavulun içerisinde 2 adet gelinlik elbise bulundu.

GELİNLİKLERE TEK TEK İŞLENMİŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bagajdan çıkarılan gelinliklerin üzerine boncuk şekilde işlenmiş ve emdirilmiş şekilde 25 kilo 400 gram metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.