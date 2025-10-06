'Yan baktın' kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldü

Konya'da iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavga esnasında sokakta bulunan ve boyuna kurşun isabet eden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yaşamını yitirdi.

KONYA'DA 'YAN BAKTIN' KAVGASINDA SİLAH ÇEKİLDİ

Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi'ne taksiyle gelen 3 kişi ile Nedim Kaçın ve Ali Turan arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. 'Yan bakma' nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmanın büyümesiyle karşı gruptan 2 kişi Turan ve Kaçın'a tabanca ile ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda 18 yaşındaki Ali Turan bacağından, 19 yaşındaki Nedim Kaçın karnından ve o esnada sokakta bulunan akrabası Yıldırım Kaçın boynundan yaralandı.

Saldırgan 3 kişi geldikleri taksi ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ!

Tedaviye alınan yaralılardan Yıldırım Kaçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Hayati tehlikesi bulunan Nedim Kaçın da yapılan ilk müdahalenin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Polis, taksi ile kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.