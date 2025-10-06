Kumsalda çıplak erkek cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kumsalda çıplak erkek cesedi bulundu. Balıkçıların bulduğu cansız bedenin kimliği belli oldu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kumsalda çıplak erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin 27 yaşındaki Yunus Tufan'a ait olduğu belirlendi.
KUMSALDA ÇIPLAK ERKEK CESEDİ BULUNDU
Sabah saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi'nde balıkçılar kumsalda çıplak halde hareketsiz yatan bir erkek ile karşılaştı.
Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kumsalda yatan erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
BALIKÇILARIN BULUDUĞU CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
27 yaşındaki Yunus Tufan isimli erkeğe ait oldu belirlenen cansız beden, yapılan incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
