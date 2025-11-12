Adana'da vahşet: Polis memuru eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Antalya'nı Kepez ilçesinde feci bir olay yaşandı. Polis memuru baba, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü.

Feci olay, akşam saatlerinde 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 sokakta bulunan iki katlı bir evde yaşandı.

EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞUNA TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

İsmi öğrenilemeyen ancak, polis memuru olduğu belirtilen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinde bulundukları sırada eşi ve 2 çocuğuna tabancayla ateş etti.

Çocuklarının gözü önünde: Önce karısını sonra kendisini öldürdü!

Silah seslerini duyan komşularının durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANNE VE ÇOCUKLAR OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet zanlısı polis memuru, olayın ardından meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.